Hezimet sonrası sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri yükseldi

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste çıktığı 4 maçta da puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Gazişehir Gaziantep ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Ligin ilk 6 haftasını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geçen siyah-beyazlı takım, topladığı 5 puanla 16. sırada yer aldı.

İstifa sesleri Başakşehir maçında başladı

Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile Beşiktaş, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta oynana Başakşehir maçında, taraftarlar arasında 'Sergen Yalçın' tezahüratları yükselmiş ve Avcı'ya mesaj gönderilmişti.

Trabzonspor maçında adeta hezimete uğrayan siyah beyazlılarda, taraftarlar sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' etiketiyle tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton Wanderers ile karşılacak olan Beşiktaş'ta, meydana gelebilecek olumsuz bir sonucun ardından taraftarların ilk kez Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmesi bekleniyor.

Fikret Orman'a da bir çağrı var

Twitter'da yükselen istifa seslerinde birçok kişi Fikret Orman'a seslenerek 'Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı da al git' yorumları yaptı.