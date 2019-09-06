0553 313 94 23

Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dikili olan ve çeşitli nedenlerle hasar gören heykellerin bakımı yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:47
Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dikili olan ve çeşitli nedenlerle hasar gören heykellerin bakımı yapıldı.


Heykeltraş Ahmet Uzun tarafından yapılan bakım sonucunda heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu. Uzun, temizliği yapılan heykellerin önce hasarlı yerlerinin polyester malzeme ile onarımını yaptıktan sonra kendi rengine boyadı, ardından da bronz patine efekt uygulayarak son görünümünü verdi. Son olarak akrilik koruyucu uygulayarak bakımı tamamlanan heykeller yenilendi.


Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Heykeltraş Ahmet Uzun, "Çaycuma’nın çeşitli yerlerine diktiğimiz heykellerin bakımını yaptık. Başta hava koşulları, sıcaklık değişiklikleri, güneş gibi etmenler olmak üzere birçok nedenle heykellerde ufak tefek deformasyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle zaman zaman bakımlarını yapmak gerekiyor. Bazı heykellere insan eliyle zarar verildiğini gördüm, buna çok üzüldüm. Ne yazık ki bu Çaycuma’nın değil tüm ülkenin sorunu. Kendi malına değer biçmekte zorlanan insanlarımız, yalnızca heykellere değil, tüm kamu mallarına vandalca yaklaşıyor. Ona zarar vermekten adeta keyif alıyor. Oysa bu heykeller onların yaşadıkları ortam daha güzel olsun diye herkesin parasıyla yapılmış bir kamu malı. Daha özenli davranmak gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda lütfen daha duyarlı olsun, zarar verenleri uyarsın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu
    1. İçişleri Bakanı Soylu,..
    2. Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim..
    3. CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık..
    4. İHA’dan Isparta çıkartması
    5. İlçe müftüsü yedek yerleştirme..
    6. Apartmanda çıkan yangın korkuttu
    7. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    8. Çanakkale'de kafede oturan iki gence..
    9. Trafik kazası 2 yaralı
    10. Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer..
    11. AK Parti’li Muş: “CHP’nin HDP’ye..
    12. Lyle Foster: Falcao tam bir canavar!..
    13. İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi
    14. Erol Bedir'den Terim ve 19:05 yorumu
    15. "Benim Altındağım" fotoğraf..
    16. Kdz. Ereğli’de Banu Uzun için kök..
    17. "Seçimlerde oy kullanma dışında tüm..
    18. Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    19. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    20. "Hiçbir hukuki gerekçe yok"
    21. İsveç Dışişleri Bakanı Wallstorm..
    22. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    23. Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu..
    24. Castrol Ford Team, Dünya Ralli..
    25. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    26. Suç makinesi kadın, odasına yaptığı..
    27. Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu..
    28. Kirli tezgah deşifre oldu! DEAŞ'ı..
    29. Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu
    30. Erol Bedir'den Fatih Terim açıklaması:..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim