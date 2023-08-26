Heykele dost dine düşman

Her fırsatta milli ve manevi değerlerimizi hedef alan CHP’li yöneticiler bu kez de heykeller üzerinden mukaddes değerlerimize kin kustu. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesini betona gömen CHP’li belediye başkanları, diktikleri heykellerle ecdadımızı ve yüce dinimiz İslam’ı hedef aldı.

Ekrem'in Yunan aşkı

Hizmetten ziyade algı belediyeciliği yürüten ve en büyük icraatları olarak heykelleri gösteren CHP’li belediyeler, seçime aylar kala bir yandan heykel çalışmalarına hız verirken diğer yandan milli ve manevi değerlerimizi hedef alıyor. Kıbrıs’ta Türkleri katleden katil Başpiskopos Makarios’un heykelini diken ve Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin figürlerini Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinde ayaklar altına seren CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB ekipleri Maltepe Süreyya Plajı’ndaki ‘Bakireler Tapınağı’ anıtının yerini değiştirdi. İstanbul’daki çeyrek asırlık hizmet belediyeciliği dönemini kapatarak, heykel belediyeciliği dönemini başlatan İmamoğlu’nun adamları, 1947’de yapılan anıtı ‘evsizler tarafından tahrip edildiği gerekçesiyle’ bulunduğu bölgeden alarak sahildeki sosyal alana yerleştirdi. 1953 yılında kıyıdan 50 metre kadar uzaklıkta, denizin ortasındaki kayalar üzerine inşa edilen Bakireler Anıtı, Eski Yunan tarihinde bulunan Bakireler Mabedi’nden esinlenerek yapılmıştı.

Soyer'den ecdat düşmanlığı

İcraat değil heykel belediyeciliği yapan ve kentteki heykelleri saymak için ihale düzenleyen Tunç Soyer de heykel üzerinden ecdat karşıtlığına soyundu. Başkanlığını Soyer’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz ay, Osmanlı Devleti’ne karşı gerçekleşen isyana öncülük eden Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in heykellerinin dikilmesi için ihaleye çıktı. İhale şartnamesine göre, isyanla özdeşleşen Karaburun’a dikilecek 3 heykel, 230 santimetre yüksekliğinde olacak ve 5 metrelik kaideler üzerine oturtulacak. Açılışın seçimden önce yapılmasını planlayan CHP’li yöneticiler heykellerin 31 Aralık 2023 tarihinden önce teslim edilmesini istiyor. Bununla yetinmeyerek önümüzdeki ay Smyrna Heykelinin kaidesinin yaptırılması için yeni bir heykel ihalesi düzenleyeceği belirlendi. 2023/828875 sayılı ekap numarasıyla duyurusu yapılan ihalenin 9 Eylül’de gerçekleşeceği kaydedildi.

Nefret deprem heykelinde

Öte yandan, CHP’li Kırşehir Belediyesi de geçtiğimiz hafta, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla Cacabey Meydanı’nda Deprem Heykeli açılışı yapmış, anıta ‘Din Kültürünün Kara Kutusu’ kitabı konularak İslami değerlere kin kusmuştu. Heykeli hizmet sanan CHP’li yöneticilerin ecdat ve mukaddesat düşmanlıklarını şimdi de heykellere yansıtması, malum zihniyetin çirkin ve kindar yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.