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Aktüel

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:32:08 -
Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor

HAKKARİ (AA) - Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Önceki akşam sağanağın neden olduğu heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde çalışma yürütülüyor.

Heyelan riski yüzünden çalışmalara ara veren ekipler, 3. günde de iş makineleriyle çalışmalarını kontrollü olarak sürdürüyor.

Riskin yüksek olmasından dolayı iş makineleriyle suyun akış yönünü değiştiren ekipler, Zap Nehri üzerinden geçici olarak küçük araçların geçebileceği alan oluşturmaya çalışıyor.

Tır şoförü Ömer Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelandan dolayı mağdur olduklarını söyledi. 3 gündür yolun açılmasını beklediklerini belirten Aktaş, ekiplerin kısa zamanda yolu açmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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