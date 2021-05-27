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Gündem Heyecanlandıran petrol müjdesi! Bakan detayları açıkladı: İşte o iller
Gündem

Heyecanlandıran petrol müjdesi! Bakan detayları açıkladı: İşte o iller

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol müjdesinin detaylarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:57:00 -
Heyecanlandıran petrol müjdesi! Bakan detayları açıkladı: İşte o iller

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından petrol keşfi ile ilgili müjdeyi duyurdu.

Enerji Bakanı Dönmez: Karada keşfedilen üç petrol kuyusundan ikisi Diyarbakır'da, biri Kırklareli'nde.

Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.

Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.

Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 Misinli-2 (Kırklareli) - 1000

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