Heyecanlandıran petrol müjdesi! Bakan detayları açıkladı: İşte o iller
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol müjdesinin detaylarını anlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından petrol keşfi ile ilgili müjdeyi duyurdu.
Enerji Bakanı Dönmez: Karada keşfedilen üç petrol kuyusundan ikisi Diyarbakır'da, biri Kırklareli'nde.
Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.
Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.
Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 Misinli-2 (Kırklareli) - 1000