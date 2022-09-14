Heyecanlandıran iş birliği! Turkish Cargo TOGG'u uçurdu

Turkish Cargo, Türkiye'nin küresel mobilite markası olma misyonuyla kurulan TOGG'u Arjantin'de gerçekleştirilen kış testlerine taşıdı. Turkish Cargo'dan yapılan açıklamada, 'Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden TOGG akıllı cihazı, kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego'ya gönderildi. İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin'e devam eden yolculuğun ardından, Turkish Cargo & TOGG iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.

"TOGG akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz"

Taşıma ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan TOGG akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Güçlü iş birliğine imza atmış olduk"

Arjantin kış testleri için Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş da, "Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show'u CES'te sergilediğimiz "Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz"ımızın ardından, TOGG Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu'na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Aracın taşıması Turkish Cargo'nun özel uçuşu ile gerçekleşmişti

TOGG'un yeni marka kimliği ve konsept otomobili ilk kez, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında uluslararası sahnede yer almış, aracın taşıması ise Turkish Cargo'nun özel uçuşu ile gerçekleşmişti.

Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.