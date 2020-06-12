Heyecan kaldığı yerden devam edecek! İşte Süper Lig'in yeni kuralları

Neredeyse tüm spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep olan koronavirüs, Süper Lig'i de etkisi altına almıştı. 3 aylık bir aranın ardından Süper Lig, bugün kapılarını açıyor. Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor mücadeleleriyle başlayacak olan maçlar, tarihi kararları da beraberinde getirecek. Vatandaşlar Süper Lig’e gelen yeni kuralları araştırıyor. Süper Lig’in yeni kuralları neler? İşte Süper Lig'in yeni kuralları...

Öte yandan TFF, olası bir virüs bulaşı için de kurallarını koymuş durumda. İşte 'yeni normal'de oynanacak maçlardaki önlemler;

- Müsabakalar seyircisiz oynanacak.

- Takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

- Tüm odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanacak.

- Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.

- Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak.

- Top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.

- Maçlarda en az 15 top kullanılacak, maç gününde dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilecek.

- Toplara, 4. hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek.

- Yedek kulübelerinde ikişer koltuk boş bırakılarak oturulacak.

- Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.

İlave sağlık önlemleri

- Her müsabakada TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolü olarak bir doktor atanacak.

- Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ateş ölçümü yapılacak.

- Futbolculara, teknik ekiplere ve maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilere, her müsabakadan 2 gün önce PCR testi ve antikor testi yapılması zorunlu olacak.

- Yayıncı kuruluş ile medya çalışanlarına, her maçtan 2 gün önce PCR testi ve antikor testi yapılacak.

- Test sonuçlarına göre bir takımın A listesinde bulunan futbolcuların sayısı 14'ün altına düşmesi halinde, maç ileri bir tarihe ertelenecek.