Heyecan dorukta! Ayasofya'nın imamı kim olacak?
Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık Ayasofya'da namaz kılınabilecek. Peki Ayasofya Camii'nin imamı kim olacak?
Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık Ayasofya'da namaz kılınabilecek.
Kararın ardından heyecan doruğa çıktı. Vatandaşlar Ayasofya Camii'nin imamının kim olacağını merak ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.