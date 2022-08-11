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Aktüel Hey maşallah! Bir avuç ata tohumu, 70 ton ürün verdi...
Aktüel

Hey maşallah! Bir avuç ata tohumu, 70 ton ürün verdi...

Habeş buğdayı, 8 yıl önce Sivas'ta bir harabede bulundu. Ekilen tohum 8 yılın ardından 70 tona ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:38:00 - 2022-08-11 19:38:37
Hey maşallah! Bir avuç ata tohumu, 70 ton ürün verdi...

Habeş buğdayı, 8 yıl önce Sivas'ta bir harabede bulundu. Ekilen tohum 8 yılın ardından 70 tona ulaştı.

Sivas’ta 8 yıl önce harabe halindeki bir binanın enkazında bir avuç bulunan Anadolu’da kaybolduğu düşünülen ata tohum Habeş buğdayı, bugün yaklaşık 70 tonluk üretimle yerli tarım için umut oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde 8 yıl önce Sedat Coşkun tarafından, harabeye dönüşen bir binanın enkazında bir avuç buğday bulundu.

Yapılan incelemede, buğday tanelerinin Anadolu’da kaybolduğu düşünülen ata tohum Habeş buğdayı olduğu anlaşıldı.

Asırlardır enkazda olduğu düşünülen tanelerin, günümüz buğday çeşitlerine göre protein değerinin daha yüksek ve hastalıklara kaşı daha dirençli olduğu görüldü. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Zara Vakfı tohumlara sahip çıktı. Çimlendirilebilen tohumlar ekilerek, tohum miktarı artırıldı. Elde edilen tüm tohumlar ekilerek 8 yılda 350 dönüm alana yayıldı. Bir avuç buğday tohumu ile başlayan çalışmada, 8 yılın sonunda tohum miktarı yaklaşık 70 tona çıkartıldı.

 "Hastalıklara ve soğuğa karşı dayanıklı"

Vali Şimşek, konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Akademisyenlerimiz de destek vermiş ve ata tohumumuz, yerli ve milli tohumumuz, bu bölgeye has bir çeşit olan Habeş buğdayının hasadını gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu yerli ve milli tohum çeşidimize sahip çıkmak, bunu tanıtmak ve bunun ekimini yaygınlaştırmaktır. Bu hususta çiftçilerimizi teşvik etmek istiyorum. Kaliteli ve verimli bir buğday türü, protein değeri çok yüksek. Hastalıklara ve soğuğa karşı dayanıklı. Bu çeşide sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizin doğusundan batısına her karışında bir lütuf var. Atalarımız yıllarca bu topraklarda tarım yapmış, toprağı işlemiş ve toprağa saygı duymuş. Ülkemizde tarım milli ekonomi için lokomotif görevi görüyor.” dedi.

İHA'nın haberine göre Vali Şimşek ve beraberindekiler, önce sembolik olarak tırpanla buğday biçti. Ardından 10 dönümlük tarlaya giren biçerdöverler hasadı gerçekleştirdi.

 


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