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Aktüel

Hey gidi hey... Nereden nereye! Bay Bay Kemal ağır yenilgi sonrası sahneye çıktı...

Yeniakit Publisher
2023-11-18 20:33:00 -
Hey gidi hey... Nereden nereye! Bay Bay Kemal ağır yenilgi sonrası sahneye çıktı...

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sonrasında genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptırmıştı. Kurultay sonrası Eren Erdem de Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu Erdem'i ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun takım elbise giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sonrasında genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptırmıştı. Kurultay sonrası Eren Erdem de Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu Erdem'i ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun takım elbise giymemesi dikkatlerden kaçmadı.
Genel seçimlerdeki başarısızlık sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmiş, Özgür Özel CHP genel başkanlığına aday olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklenmiş ve 38. Olağan Kurultayda genel başkanlığı kazanmıştı.

Ardından parti içinde yeni bir dönem başlarken gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Partiyle tek bağı üyeliği olan Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edildi.

Bir süre evinde inzivaya çekilen Kılıçdaroğlu’nun, siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenildi. Ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Son olarak Kılıçdaroğlu, süreçten sonra ilk kez ortaya çıktı ve Eren Erdem'i ziyaret etti.

Kurultaydan sonra Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Erdem, ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun takım elbiseyi çıkardığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun casual tarzı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eren Erdem sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı. Ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var…"

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