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Gündem Hey barolar üyeleriniz torbacı çıkıyor? Neredesiniz?
Gündem

Hey barolar üyeleriniz torbacı çıkıyor? Neredesiniz?

Yeniakit Publisher
2024-01-10 23:48:00 - 2024-01-11 00:00:48

İstanbul’da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Gelişmeden sonra gözler CHP'nin arka bahçesi barolara çevrildi.

Toplumun sinir uçlarına dokunan her meselede açıklama yapan barolar bu olay karşısında da sessiz kaldı.

Avukat olmasından dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden bir avukatın, ünlü eğlence mekanlarına takılan sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı belirlendi.

Suçüstü yapıldı!

Yürütülen titiz ve detaylı saha çalışmaları neticesinde; avukat U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A. sosyete dünyasına uyuşturucu satarken suçüstü olarak 115 gram Skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Avukat U.G.'nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda "fişek" diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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