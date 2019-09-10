Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP hangi milletvekilinin kızı?

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, Kürtlerin hakkını savunduğu yalanını kullanarak yıllardır bölge halkını kullanıyor. Bebek katili PKK ve siyasi uzantısı HDP, emperyal güçlerin kirli oyunlarına maşalık yapmaya devam ediyor. HDP, haklarını savunduğunu söylediği Kürtlere etmedik zulmü bırakmıyor. Kandilin eleman toplama kampı gibi çalışan HDP binaları, son günlerde evlatları zorla dağa kaçırılan annelerin eylemine sahne oluyor. HDPKK bölgede yaşayan çocukları terörist kampına kaçırırken, HDP'li vekillerin çocukları Avrupa’da zevk ve sefa içinde yaşıyor. Avrupa’da gününü gün eden HDP milletvekili çocukları arasında Hevi Peköz de var. Peki Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz kimin kızı? Hevi Peköz nerede yaşıyor?

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor. Oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması bebek katili terör örgütü PKK’nın HDP eliyle evlatlarını zorla dağa kaçırılan anne ve babaları cesaretlendirdi. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı 17'ye ulaştı.

Zelal Buldan ve Hevi Peköz Avrupa’da gününü gün ediyor

Dağa kaçırılan evletlarını örgütün elinden almak isteyen acılı anne ve babalar HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapmaya devam ederken, HDP'li vekillerin çocuklarının ise yurt dışındaki lüks yaşamları dikkat çekiyor. HDP Ankara Milletvekili Kemal Peköz’un kızı Hevi Peköz ise Paris’te yaşıyor. HDP’li vekilin kızı Hevi Peköz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks yaşamını gözler önüne seriyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan’ın Fransa’da eğitim gördüğü, kızı Zelal Buldan’ın ise İngiltere’de okuduğu ortaya çıktı. Zelal Buldan’ın yıllık 150 bin TL civarında eğitim bedeli olan Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde okuduğu öğrenildi.