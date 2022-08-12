Hevesleri kursaklarında kaldı! Aysel Tuğluk için AYM kararı

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HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için istenen tahliye talebi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi.

AYM, Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Tuğluk hakkında, tedbir kararı uygulanarak infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesine yönelik başvuruya dair ara kararını duyurdu.

Tuğluk'un tahliyesini reddeden AYM, Tuğluk hakkında tedbir kararı uygulanmasına da hükmetti.

'Düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına...'

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, başvurucunun halen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesini süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine hükmedildi.

Çevik Bir'in tahliyesi umut olmuştu

Çevik Bir’in, mağdurların nezdinde tepkiyle karşılanan tahliyesi terör örgütü PKK’nın emir eri Aysel Tuğluk’a umut oldu. Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlığını yapan ve PKK’nın terör örgütü olmadığını ifade ederek sözde Kürdistan’a özerklik çağrısı yapan Aysel Tuğluk için de aynı gerekçeden tahliye hareketi başlatıldı. Çevik Bir hakkında verilen tahliye kararını örnek gösterenler, Tuğluk’un da ‘demans’ hastası olduğunu iddia ederek tahliye çağrısı yaptı.