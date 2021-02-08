HES’lerden ekonomiye büyük katkı

Pakdemirli, 2020’de HES’lerde üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 31.2 milyar lira katkı sağlandığını belirtti. Pakdemirli, Twitter hesabından HES’lere ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Pakdemirli, geçen yıl HES’lerde 78 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ülke ekonomisine 31.2 milyar lira katkıda bulunulduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci hidroelektrik enerji üretiminin yapıldığını ifade etti. Pakdemirli, Türkiye’nin kurulu güç bakımından en büyük 4’üncü, dolgu hacmi bakımından da en büyük 2’nci barajı olan ve 19 Mayıs 2020’de elektrik üretimine başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’in hem bin 200 megavat kurulu gücü hem de 4.12 milyar kilovatsaat yıllık üretim kapasitesiyle ülkenin enerji gücüne güç katacağını aktardı. Bakan Pakdemirli, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın da kendi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’in de 274’üncü metrede olduğunu; tamamlandığında hem 558 megavat kurulu gücü hem de 1 milyar 888 milyon kilovatsaat yıllık elektrik üretim kapasitesiyle 2.5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini; ülke ekonomisine yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayacağını kaydetti.