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Ekonomi Hesaplarınızı hemen kontrol edin! 15 bin TL yatmaya başladı
Ekonomi

Hesaplarınızı hemen kontrol edin! 15 bin TL yatmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 21:54:00 - 2023-08-29 21:57:20
Hesaplarınızı hemen kontrol edin! 15 bin TL yatmaya başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’de yaşanan orman yangınları sonrası 303 aileye 15 biner TL’den toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesinin başladığını açıkladı.

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım ödemelerinin başladığını açıkladı. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’de yaşanan orman yangınları sonrası devletimiz, tüm imkanlarını seferber etti, etmeye devam ediyor. Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası 303 ailemize 15 biner TL’den toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesi başladı. Yardımların 3 milyon 30 bin TL’si AFAD tarafından, 1 milyon 515 bin TL’si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılandı. Kardeşlik seferberliğiyle, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Ormanlarımız en kıymetli milli hazinemiz. Her ağacın dalı evlatlarımıza bırakacağımız birer miras. Lütfen, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım” ifadeleri kullanıldı.

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