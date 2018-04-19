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Hesapları alt üst oldu! CHP'den yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihi açıklamasıyla muhalefetin hesapları alt üst oldu. CHP ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:36
Hesapları alt üst oldu! CHP'den yeni karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilmesi çağrısının ardından alınan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı muhalefetin 2019 hesaplarını alt üst etti. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için İyi Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere parlamento dışındaki siyasi partilerle ittifak hesapları yapan ve bunun için mayısta temas trafiğine başlamayı planlayan CHP, erken seçim çağrısının ardından ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı. CHP'de bir başka tartışma konusu ise cumhurbaşkanı adayı ve genel seçimler için adayların tüzükte öngörülen ön seçimle belirlenip belirlenemeyeceği yönünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeden çıkan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı CHP'nin dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında da masaya yatırıldı. Şubat ayında yapılan 36. Olağan kurultay, Mart ayında yapılan tüzük kurultayının ardından 2019'da yapılacak yerel seçimleri gündemine alan ve gerek seçim gerekse de aday belirleme süreci hazırlıklarında da önceliği yerel seçimlere veren CHP, erken seçim kararıyla birlikte stratejisini yeniden ele aldı. Erken seçim kararıyla birlikte hesapları alt üst olan CHP yönetiminde bir yandan Cumhurbaşkanı adayı bir yandan da genel seçimlere yönelik milletvekili adayları nedeniyle telaş yaşanıyor.

ADAY VE ÖN SEÇİM KRİZİ

CHP yönetiminin erken seçim olasılığına rağmen bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı konusunda herhangi bir adım atmaması yine her fırsatta 'erken seçim beklentisinin dile getirilmesine rağmen bu yönde hazırlık yapılmaması partide de eleştiri konusu oluyor. CHP yönetiminin erken seçim kararının ardından ise ilk iş olarak genel seçimler için aday belirleme sürecini başlatması beklenirken ön seçim konusunda ise erken seçim takviminin yetişmeyebileceği, bu durumun da partide sert tepkilere yol açabileceği kulislerde dile getiriliyor. CHP kulislerinde ayrıca cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili EskişehirBüyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adı geçerken Murat Karayalçın, İlhan Kesici gibi isimlerin de nabız yokladığı kaydediliyor.

İTTİFAK İÇİN HIZLI TRAFİK

Erken seçim kararıyla harekete geçen CHP yönetimi, olası ittifaklar için de hızlı trafik yönetme kararı aldı. CHP kulislerinde İyi Parti'nin seçime katılamaması durumunda ittifak görüşmelerinin çerçevesinin değişeceği yorumları yapılırken MYK'da alınacak kararlar doğrultusunda siyasi partilerle ittifak görüşmelerine başlanacak. Ardından da kısa sürede ittifak olasılıkları doğrultusunda liderler zirvesi planlanıyor. CHP, HDP ile ittifak seçeneğini de değerlendiriyor. CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarması ikinci turda en çok oyu olan adayın etrafında birleşilmesi görüşünü koruyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:36
  1. Eskişehir
  2. chp
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN7 sa önce
    Aday için herkesin adı geçerken sadece kılıçtaroğlu konuşulmuyor.bir CHP li demiyor ki bizim genel başkanımız bizim adayımızdır.bu nasıl bir siyasi parti genel başkanını ülkenin yönetimi için başkanlığa aday göstermekten aciz.genel başkan da ben cumhurbaşkanı ADAYIYIM diyemiyor.her grup konuşmasında esip yağan gürleyen kabadayı; pusmuş sinmiş silik sülepe olmuş üstüne ADAY arıyor.yazık çok yazık
  • mert memetmert memet7 sa önce
    MERAL KEMALPKK FETO BİRLEŞİN GİDİN SEÇİME ALLAH AŞKINA MİLLET AYNI MALIN DEĞİŞİK RENKLERİ OLDUĞUNUZU GÖRSÜN
  • Güney DoğuluGüney Doğulu9 sa önce
    Masonlar, Siyonisler, katil Amerika,CHP-KK-PKK-HDP-FETÖ-İP Meral-SP Temel-DHPC-C hepinizi sandığa gömeceğiz.YANKEE ORTADOĞUDAN DEFOL. GO HOME.
  • selmanselman10 sa önce
    chp dış güçlerin ajanı olma trafiğin kesildi değilmi hain
  • kemalkemal10 sa önce
    HDPKK ile de ittifak yapın saklamanıza gerek yok herşey ortada.
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