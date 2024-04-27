Hesap ver Ekrem! İBB’nin ihmal bir can daha aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye’si (İBB) 2019’da CHP idaresine geçtikten sonra binlerce liyakatli belediye personeli işten çıkarıldı. İBB’nin başına gelen Ekrem İmamoğlu, birçok yandaşını ve diyet borcu ödemek zorunda kaldığı partileri belediyeye doldurdu.

İBB’de yaşanan yandaş istihdamı yüzünden belediyenin birçok departmanında iş bilmezlikler aldı başını yürüdü!.. Toplu taşımadan kazı çalışmalarına kadar birçok işte belediye çuvallamaya başladı. Bunun en son örneği Küçükçekmece’de yaşandı.

Küçükçekmece'de bulunan bir parkta İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki bir çocuk düşerek, hayatını kaybetti.