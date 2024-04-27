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Gündem Hesap ver Ekrem! İBB’nin ihmal bir can daha aldı
Gündem

Hesap ver Ekrem! İBB’nin ihmal bir can daha aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 16:17:00 -

İBB’nin su katılmamış beceriksiz Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzünden 5 yaşındaki çocuk boğularak öldü!

İstanbul Büyükşehir Belediye’si (İBB) 2019’da CHP idaresine geçtikten sonra binlerce liyakatli belediye personeli işten çıkarıldı. İBB’nin başına gelen Ekrem İmamoğlu, birçok yandaşını ve diyet borcu ödemek zorunda kaldığı partileri belediyeye doldurdu. 

İBB’de yaşanan yandaş istihdamı yüzünden belediyenin birçok departmanında iş bilmezlikler aldı başını yürüdü!.. Toplu taşımadan kazı çalışmalarına kadar birçok işte belediye çuvallamaya başladı. Bunun en son örneği Küçükçekmece’de yaşandı. 

Küçükçekmece'de bulunan bir parkta İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki bir çocuk düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu.

Parka oynamak için gelen 5 yaşındaki E.G. isimli çocuk ise su birikintisinin içine düşerek boğuldu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı.

İmamoğlu İBB’sinin iş bilmezliği yüzünden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, söz konusu “cinayet” nedeniyle kimlerin hesap vereceği merak konusu oldu!.. 

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