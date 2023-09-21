Hesap soran da yok hesap veren de... Başıboş köpek dehşeti
Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor. Yetkililerin görmezden geldiği başıboş köpeklerden biri Esenyurt'ta dehşet saçtı. İkra isimli küçük kız, oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpeğin ise olayın ardından siteden kaçtığı öğrenildi.
Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul'da eklendi.
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.
Bir kadının beslediği başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki İkra Su Eviz isimli küçük kıza saldırdı.
Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.
Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.
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Hesap soran da veren de yok
Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor.
Yetkililerin görmezden geldiği başıboş köpek sorunuyla ilgili vatandaşlar "Hesap soran yok veren de yok. Bu sorun kesin bir şekilde kökünden çözülmeli" dedi.
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