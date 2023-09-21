  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hesap soran da yok hesap veren de... Başıboş köpek dehşeti
Gündem

Hesap soran da yok hesap veren de... Başıboş köpek dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-09-21 15:40:00 -
Hesap soran da yok hesap veren de... Başıboş köpek dehşeti

Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor. Yetkililerin görmezden geldiği başıboş köpeklerden biri Esenyurt'ta dehşet saçtı. İkra isimli küçük kız, oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpeğin ise olayın ardından siteden kaçtığı öğrenildi.

Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul'da eklendi.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

Bir kadının beslediği başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki İkra Su Eviz isimli küçük kıza saldırdı.

Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hesap soran da veren de yok

Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor.

Yetkililerin görmezden geldiği başıboş köpek sorunuyla ilgili vatandaşlar "Hesap soran yok veren de yok. Bu sorun kesin bir şekilde kökünden çözülmeli" dedi.

Edirne Valisi köpektaparları çıldırttı!
Edirne Valisi köpektaparları çıldırttı!

Yerel

Edirne Valisi köpektaparları çıldırttı!

Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı
Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı

Yerel

Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı

Bu görüntüden de mi utanmıyorsunuz?
Bu görüntüden de mi utanmıyorsunuz?

Gündem

Bu görüntüden de mi utanmıyorsunuz?

Başıboş köpek terörüne mahalleli isyan etti!
Başıboş köpek terörüne mahalleli isyan etti!

Yerel

Başıboş köpek terörüne mahalleli isyan etti!

Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!
Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!

Yerel

Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!

Köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı!
Köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı!

Yerel

Köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı!

Türkiye'den müthiş hamle! Tamamen yerli ve milli
Türkiye'den müthiş hamle! Tamamen yerli ve milli

Teknoloji

Türkiye'den müthiş hamle! Tamamen yerli ve milli

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu
BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

Gündem

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dünya gündemine aldı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycan’ın Ermeni terörist gruplara operasyonu CHP liderini sessizliğe bürüdü
Dünya gündemine aldı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycan’ın Ermeni terörist gruplara operasyonu CHP liderini sessizliğe bürüdü

Gündem

Dünya gündemine aldı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycan’ın Ermeni terörist gruplara operasyonu CHP liderini sessizliğe bürüdü

Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...
Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...

Spor

Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23