Gündem Hesap sırası Saraçhane Bülbüllerinde
Hesap sırası Saraçhane Bülbüllerinde

Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan Saraçhane Bülbülleri olarak anılan medya tetikçilerinin ifadeleri alındı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu suç örgütüne bir operasyon daha yapıldı. İmamoğlu’nca maaşa bağlanan, ‘Saraçhane bülbülleri’ olarak anılan fondaşların yakalarına yapışıldı. Bavul bavul paraları kameralara takılan İmamoğlu’nu aklamak için seferber olan gazeteci kisveli Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak’ın İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alındı. Daha sonra yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salındılar. 6 fondaşın dinlemesine dahi tahammül edemeyen CHP ve medyası öfkeye yol açtı. Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı ise, şunları söyledi: “Devlet bunlara ‘Siz işin içindesiniz, elimizde deliller ve emareler var, malumatınızı alayım’ diyor. Hakikat böyle olup adalete, millete karşı çıkmak ne anlama gelmektedir? Nihayetinde çiğ yemeyenin karnı ağrımaz. İmamoğlu’ndan yararlanan, faydalanan, illegal hamle yapan da hesap verecek. Artık ‘Kimse bizim ifademizi alamaz’ psikozundan kurtulunmalı. Suçlara karışmayanlar rahat olmalı. Menfaatler karşılığında işi sulandıranlar ise adaletten kaçamayacak.”

