Hesabı çalınanlar dikkat! 'Sizin de sorumluluğunuz var'
Hukukçular hesabı ele geçirilenlerin, üçüncü kişilere zarar vermemek için mutlaka suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söylüyor.
Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık artıyor. Kullanıcılar özellikle ele geçirilen hesaplar üzerinden dolandırılıyor.
Sahte arkadaş dolandırıcılığı adı verilen bu yöntemle ilgili hukukçular uyardı. NTV'nin haberine göre; hukukçular hesabı ele geçirilenlerin, üçüncü kişilere zarar vermemek için mutlaka suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söylüyor.