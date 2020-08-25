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Gündem HES uygulamasına yeni özellikler geldi
Gündem

HES uygulamasına yeni özellikler geldi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına, vatandaşların kural ihlallerini doğrudan cep telefonlarıyla bildirebileceği ihbarda bulunma ve HES Koduna sahip kişinin risk durumunu karekod ile sorgulayabilme özellikleri eklendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:55:00 -
HES uygulamasına yeni özellikler geldi

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına yeni özellikler geldi. Söz konusu yeni özellikler ile birlikte vatandaşlar, karşılaştıkları kural ihlallerini uygulama üzerinden kolayca bildirebilecek, HES Koduna sahip kişinin risk durumunu karekod ile sorgulayabilecek.

Karşılaşılan kural ihlallerini bildirmek için, uygulamayı açıktan sonra ana ekran kısmında yer alan 'İhbarda bulun' sekmesine tıklayıp Başlık/İşletme adı kısmını doldurmak, gerekli açıklama ve adresi yazarak çekilen fotoğrafları sisteme yüklemek yeterli olacak. Ayrıca 'HES Kodu Sorgula' bölümünden HES Koduna sahip kişinin risk durumunu karekod ile sorgulanabilecek.

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