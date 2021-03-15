HES kodu nerede zorunlu? İstanbul’da HES kodu nerelerde zorunlu?

Yüksek risk haritasında yer alan İstanbul’da cumartasi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası cadde ve sokaların yanında park ve sahil kenarlarında çok aşırı derecede yoğunluk yaşandı. Kontrollü normalleşme İstanbul’da adeta kontrolden çıktı. Hal böyle olunca da İstanbul’da korona vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusu oldu. Yeni illerin risk haritasıda İstanbul’un turuncu risk kategorisinden kırmızı renge yani çok yüksek riskli iller arasına katılacağı kesin gözüyle bakılırken, İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu da ilde sıkı tedbirler almaya başladı.

Salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamasıyla ilgili daha önce alınan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce bugün İstanbul geneli için kararlar alındı. Buna göre, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

İstanbul'da HES kodu nerede zorunlu?

İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması 15 Mart Pazartesi itibariyle başladı. İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmeye başlandı. HES kodu kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinde zorlu oldu.