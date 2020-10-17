HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? SMS e-devlet ile HED kodu alma

Covid-19 başta büyük şehirlerde olmak üzere etkisini arttırarak sürdürürken, ülke çapında alınan önlemler arasında HES kodu zorunluluğu dikkat çekiyor. Seyahat ederken, sınava girerken ve kamu binalarına girişte istenen HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, SMS ve e-Devlet sisteminden alınabiliyor.

HES kodu nasıl alınır?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES uygulamasını indirmek için tıklayın