  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hertha Berlin, teknik adamın görevine son verdi
Spor

Hertha Berlin, teknik adamın görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:16:00 -
Hertha Berlin, teknik adamın görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Labbadia ile sportif direktör Michael Preetz’in görevine son verildiği belirtildi.

Kulübün üst yöneticisi Carsten Schmidt, teknik direktör ve ekibinin takımın gelişmesi için çaba harcadığını aktararak, "Ancak 18 maçtan 17 puan toplanmasıyla çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Schmidt, bundan dolayı teknik direktör değişikliğine giderek takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Michael Preetz’in görevine son verilmesine ilişkin açıklama yapan Hertha Berlin Başkanı Werner Gegenbauer, Preetz’in yaklaşık 25 yıldır hem futbolcu hem sportif alandaki sorumluluklarıyla kulüple bir bağı olduğunu, ancak son dönemde elde edilen sonuçlardan dolayı Preetz’in pozisyonuna yeni bir isimi getirmeye karar verdiklerini belirtti.

Bundesliga’nın 18. haftasında dün Werder Bremen’e sahasında 4-1 yenilen ve son 6 maçta sadece 4 puan toplayan Hertha Berlin, 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu
Gündem

Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak daha önce hiç duyulmamış şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık
Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına yanıt veren Saadet Partisi ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay