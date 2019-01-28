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Herkül'ün paha biçileyemen mozaiği bagajdan çıktı

Mitolojik dönemde gücün simgesi olarak kabul edilen Herkül'ün 12 görevinden biri olan Nemea bölgesinde dehşet saçan aslanı öldürmesini simgeleyen mozaik, Denizli'nin Honaz ilçesinde durdurulan bir aracın bagajında bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
Herkül'ün paha biçileyemen mozaiği bagajdan çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda mitolojik dönem tanrısı Herkül'ün Nemea aslanını öldürmesinin tasvir edildiği Roma Dönemi'ne ait mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Paha biçilemeyen mozaik, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ile Honaz ilçesinde, emlakçılık yapan 45 yaşındaki E.P.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, geçen cumartesi günü E.P.'nin kullandığı 06 FLC 06 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada, 17 santimetre boyunda, 107 santimetre eninde bir mozaik ile alçıdan yapılmış Buda heykeli ele geçirildi, E.P gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.P., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen mozaiğin uzman arkeolog ve sanat tarihçileri tarafından yapılan incelemesinde, Roma Dönemi'ne ait olduğu ve paha biçilemediği belirlendi. Mitolojik dönemde gücün simgesi olarak kabul edilen Herkül'ün 12 görevinden biri olan Nemea bölgesinde dehşet saçan aslanı öldürmesini simgeleyen mozaik, Müze yetkililerine teslim edildi. 26 santimetre boyundaki Buda heykelinin ise herhangi bir tarihi değeri bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
  1. Denizli
  2. Honaz ilçesi
  3. tarihi eser kaçakçılığı
  4. kaçakçılık operasyonu
  5. Herkül'ün paha biçilemeyen mozaiği
  6. Aracın bagajından çıktı

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