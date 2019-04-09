En bilinen mitolojik kahraman Herkül paralı asker olmasının ardından bir savaş tanrısına karşı durması gerekince insan üstü savaşçı kişiliğine bürünmek ve kendi mitini kabul etmek durumunda kalır. Herkül Özgürlük Savaşçısı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kim? İşte detaylar...

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncu kadrosu

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Irina Shayk, John Hurt, Ian McShane ve Joseph Fiennes gibi isimler yer alıyor:

Dwayne Johnson

Rufus Sewell

Aksel Hennie

Ingrid Bolsø Berdal

Ian McShane

Joseph Fiennes

John Hurt

Irina Shayk

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.