0553 313 94 23

"Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var"

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:50
"Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var"

RİZE (AA) - Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirdiklerini, takımın birlik bütünlüğü sağlama yolunda önemli aşama kaydettiğini belirtti.

Kartal, Samudio, Melnjak ve Gökhan Akkan'ın milli takımlara gitmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Takım olarak iyi durumda olduklarına dikkati çeken Kartal, "Fizik olarak, moral, motivasyon açısından iyi durumdayız. Antrenman kalitemiz iyi. Yeni bir antrenman sahasına kavuştuk. Bu da bizim çalışma kalitemizi artırdı." diye konuştu.

Kartal, Göztepe maçının zor olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var. Herkes bu ligde var olmak için mücadele ediyor. Hiçbir maç kolay değil. Her maçın kendine göre hikayesi farklıdır. Bu maçta iyi mücadele ve iyi futbol ile kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da mağlup olmak istemiyoruz."

Takımda bazı oyuncuların adaptasyon eksiklikleri olduğunu aktaran Kartal, "Scepovic ve Sase'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Ayrı bir ülke ve kültür. Yavaş yavaş uyum sağlıyorlar. Umar iyi durumda. İnşallah sahaya çıkacak 11 elinden gelenin en iyisini yapar ve istediğimizi alırız." ifadesini kullandı.

Kartal, takımı göreve geldiklerinde gençleştirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu bilerek biz yaptık. Her sene transferde bu kadar doldur-boşalt olmasın diye. Takımı gençleştirerek aralarına birkaç tecrübeli oyuncu ile orta ve uzun vadede Rizespor'un bir futbol kültürü, iskelet kadrosunu oluşturarak planlama yaptık. Bunu sağladık. Eksiklerimiz var ama çalışarak, 5 ay sonra, sezon sonu bakarak, yerlerine nokta transferlerle çok fazla oyuncu almadan başarılı olmak istiyoruz. Gençleştirerek bunu başardık. İnşallah saha sonuçları ile de istediklerimizi elde ederiz."

Kartal, milli takımın iki maçı kazanmasından memnun olduğunu da vurgulayarak, İzlanda maçıyla Türkiye'nin gruptaki durumunun netleşeceğini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:50
  1. CAYKUR RIZESPOR
  2. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin cesedi bulundu
    1. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    2. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    3. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    4. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    5. "Teröre destek veren siyasi parti..
    6. Sahte MİT'çiye gözaltı
    7. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    8. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    9. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    10. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    11. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    12. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    13. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    14. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    15. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    16. Yer işgallerine ceza yağdı
    17. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    18. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    19. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    20. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    21. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    22. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    23. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    24. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    25. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    26. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    27. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    28. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    29. Kaçak kazılara jandarma baskını
    30. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim