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Medya Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Abdulkadir Selvi, İran'la ilgili o gerçeği tüm dünyaya duyurdu
Medya

Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Abdulkadir Selvi, İran'la ilgili o gerçeği tüm dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:20:00 - 2024-08-28 10:31:34
Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Abdulkadir Selvi, İran'la ilgili o gerçeği tüm dünyaya duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İran ve İsrail arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İran ve İsrail arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini belirtti.

Selvi, İran ve İsrail arasındaki gerilime değindi. "İsrail’in içinde olduğu savaş bir anda ABD’nin de iştirakiyle bölgesel savaşa dönüşebilir" diyen Selvi devamında, "Bu bölgemiz açısından 1. ve 2. Körfez Savaşı’ndan daha yıkıcı olabilir" dedi.

İki ülke arasında savaş beklemediğini söyleyen Selvi yazısında, "Hamaney, “Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek” dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney’in bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. İran’ın İsrail’e saldırmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Hemen "Mezhepçilik yapıyorsun" demesin kimse! Kimlerin İran muhibbi olduğunu gayet iyi biliyoruz

Medya

Hemen "Mezhepçilik yapıyorsun" demesin kimse! Kimlerin İran muhibbi olduğunu gayet iyi biliyoruz


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