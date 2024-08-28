Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi! Abdulkadir Selvi, İran'la ilgili o gerçeği tüm dünyaya duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İran ve İsrail arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini belirtti.

Selvi, İran ve İsrail arasındaki gerilime değindi. "İsrail’in içinde olduğu savaş bir anda ABD’nin de iştirakiyle bölgesel savaşa dönüşebilir" diyen Selvi devamında, "Bu bölgemiz açısından 1. ve 2. Körfez Savaşı’ndan daha yıkıcı olabilir" dedi.

İki ülke arasında savaş beklemediğini söyleyen Selvi yazısında, "Hamaney, “Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek” dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney’in bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. İran’ın İsrail’e saldırmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

{relation id:1880811 slug:'iranin-havasi-cabuk-sondu-savas-bitti-dagilabiliriz'}{relation id:1880812 slug:'erdogan-ve-esed-gorusebilir-mi-iste-samla-normallesmenin-yol-haritasi'}{relation id:1880810 slug:'besar-esed-turkiyeye-yesil-isik-yakip-on-kosul-yok-demisti-hande-firat-esedin-sozlerinin-sifrelerini-cozdu-iste-o-sifreler'}