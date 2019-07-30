Herkesin dilinde! Peki, nedir bu İsveç şurubu?

Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz İsveç şurubu tüm dünyada bilinen en eski şifa depolarındandır. Sweden Bitters ya da Swedish Bitters olarak bilinen içeceğin köklerinin 15. yüzyıla dayandığı iddia ediliyor. 45 ayrı bitkinin karışımıyla elde edilen şurubun mucidi ise Doktor Samst... Tüm hayatı boyunca sağlıklı ve dinç yapısıyla dikkat çeken Doktor Samst 104 yaşında attan düşerek ölmüş. Aile üyeleri de Doktor Samst gibi uzun seneler yaşamış. Bu durum bölgede yaşayan halkın dikkatinden kaçmamış. Doktor Samst öldükten sonra evinde yapılan araştırma sonucunda bir defterde "uzun yaşam iksiri" başlığı altında İsveç şurubunun tarifi bulunmuş. Notu görenler ise tarifi günümüze kadar taşımıştır. 1980 yılında Doktor Samst'in tarifi bir kitapta yer almış ve o dönemden bugüne karışım İsveç şurubu olarak popülerlik kazanmıştır.

İsveç şurubu hangi bitkilerden oluşuyor?

İsveç şurubunun orijinal tarifinde bir miktar alkol yer alıyor. Ancak zaman içerisinde tariften alkol çıkarılmıştır. Aktardan bulabileceğiniz İsveç şuruplarında alkol kesinlikle kullanılmıyor. Hazır almak istemiyorum bu şurubu kendim yapmak istiyorum diyorsanız ne yazık ki karışımdaki 45 bitkinin büyük kısmının ismi sır gibi saklanıyor. Bilindiği kadarıyla İsveç şurubunun içerisinde; çubuk tarçın, kakule, safran, sarısabır, mürsafi, ravent kökü, centiyane kökü, doğal kafu, eğir kökü, kudret helvası, besbese, gümüş dikeni kökü, mür ağacı, sinameki, küçük çayır güzeli ve tiryak bulunuyor.

İsveç şurubunun faydaları nelerdir?

Sindirim sistemi problemlerinden kurtulmak için İsveç şurubu harika bir yoldur. Sağlıklı bir beden için sindirim sistemi çok kıymetlidir. Bu nedenle sindirim sisteminizle ilgili yaşadığınız tüm sorunlar için bu şuruptan tüketebilirsiniz.

Mide yanması ya ekşimesi problemlerinden hızlıca kurtulmak istiyorsanız İsveç şurubu bir hayli işinize yarayacaktır.

Uzun yıllar İsveç şurubu ülser sorunu için de kullanılmıştır.

İsveç şurubu ishal sorununun ortadan kalkmasına yardım eder.

Kolesterol seviyesini dengeleyen İsveç şurubu olası kalp ve damar sorunlarının önüne geçiyor.

İsveç şurubu sağlıklı kan dolaşımı için son derece faydalıdır.

Böcek ısırıklarının sebep olduğu ağrıyı azaltma ve kızarıklığı giderme konusunda da İsveç şurubu harika bir üründür.

Boğaz ağrısına yol açan enfeksiyonlarla savaşan İsveç şurubu özellikle kış aylarında bir hayli işe yarayacaktır.

Sağlıklı bir beden için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. İsveç şurubu bu konuda da bir hayli faydalıdır.

Yapılan çalışmalar İsveç şurubunu düzenli olarak tüketenlerde kanser hastalığının daha az gözlendiğini tespit etmiştir.

İsveç şurubu ağız ve diş sağlığı için de son derece faydalıdır.

Baş ağrısı ve migren ataklarını bıçak gibi kesiyor.

Ciltte oluşan yaraları ve yanıkların tedavisinde İsveç şurubu son derece faydalıdır.

Bitmek bilmeyen kuru öksürüğün tedavisinde de İsveç şurubunu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

İsveç şurubu evde nasıl yapılır?

Bu tarifi evde uygulamak son derece zor olabilir. Çünkü tarifte yer alan bitkilerin doğru miktarda kullanılması çok önemli. Bazı aktarlarda söz konusu bitkileri ölçüleriyle paketlenmiş halde temin edebilirsiniz. Aldığınız bitkileri elma sirkesi ile karıştırıp kullanmak için 14 gün beklemeniz gerekiyor.

İsveç şurubu nasıl kullanılır?

Cildinizdeki sorunlar için İsveç şurubu kullanacaksanız bir pamuk yardımıyla sıvıyı sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Şurubun tüm vücudunuza faydalı olmasını istiyorsanız da her gün ağız yoluyla tüketmeniz gerekiyor. Bunun için de 1 tatlı kaşığı İsveç şurubunu bir bardak suda açmanız yeterli.

İsveç şurubunun zararları nelerdir?

Şayet şurupta bulunan bitkilerden bazılarına alerjiniz varsa kesinlikle kullanmamanız gerekiyor.

Şurubu içtikten sonra ciltte kızarıklığın yanı sıra baş dönmesi, mide bulantısı sorunu yaşarsanız İsveç şurubunu içmeyi bırakmalısınız.

Hamile ve emziren kadınlar İsveç şurubunu kesinlikle içmemeli.