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Teknoloji Herkesin beklediği sonunda oldu! WhatsApp'ın yeni özelliği heyecanlandırdı
Teknoloji

Herkesin beklediği sonunda oldu! WhatsApp'ın yeni özelliği heyecanlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 17:27:00 -
Herkesin beklediği sonunda oldu! WhatsApp'ın yeni özelliği heyecanlandırdı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Kısa süre önce topluluklar adı altında yeni bir seçenek getiren WhatsApp'a inanılmaz bir özellik daha geldi.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması yeni özelliğini devreye soktu. Yeni güncelleme hem mobil uygulamada hem de web arayüzünde kullanılmaya başlandı.

WhatsApp bir süre önce Topluluklar adı altında yeni bir kullanım şeklini sürmüştü. Aynı konu etrafındaki daha fazla insanı bir araya getiren duyuru kanalları WhatsApp'ta Topluluklar olarak tanımlanmıştı.

Topluluklar için duyuru grupları oluşunca WhatsApp bu konuda adım attı. Yeni güncellemelerle 5 bin kişiye kadar duyuru grubu oluşturulabilecek. Buralarda karşılıklı etkileşim olmayacak ama takip ettiğiniz kanallardan bilgilendirme alacaksınız.

WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkanı verecek. Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek.

Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak. Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok kullanıcıya sunulmaya başlandı.

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