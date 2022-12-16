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Dünya Herkesi şaşkın! 'Pırlanta' gibi parlıyor: Daha önce hiç duyulmamış, görülmemişti, tarihte bu bir ilk
Dünya

Herkesi şaşkın! 'Pırlanta' gibi parlıyor: Daha önce hiç duyulmamış, görülmemişti, tarihte bu bir ilk

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu şaşırtan yeni bir görüntülemeye daha imza attı. James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce hiç görülmemiş bir galaksiyi görüntüledi. Aktarılanlara göre bu galaksi, "pırlanta" gibi parlıyor. Bu açıdan büyük şaşkınlık yaratıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:29:00 - 2022-12-16 11:41:14
Herkesi şaşkın! 'Pırlanta' gibi parlıyor: Daha önce hiç duyulmamış, görülmemişti, tarihte bu bir ilk

Pırlanta gibi parlayan bir galaksi kulağa oldukça ilgi çekici geliyor. CNN'in haberine göre, teleskobun yeni görüntüsü, Yeniden İyonlaşma ve Mercekleme Bilimi için Samanyolu Dışı Alanlar (PEARLS) adlı gözlem programının bir parçası olarak çekildi.

"PIRLANTA" GİBİ PARLAYAN YENİ BİR GALAKSİ

PEARLS kapsamında James Webb'den çekilen fotoğrafla, "pırlanta" gibi parlayan yeni bir galaksi görüntülendi.

Fotoğrafın, evrenin ilk "görülebilen en sönük gök cisminin" ve "en geniş alanının" yakalandığı görüntülerinden biri olduğu belirtildi.

Uzayın Kuzey Ekliptik Kutbu isimli bir kısmına odaklanan James Webb teleskobu, çıplak gözle görülebilenden 1 milyar kat daha sönük olan gök cisimlerini görüntülemek için sekiz farklı yakın kızılötesi ışık rengi kullandı.

Araştırmacılar, görüntüyü netleştirmek için James Webb verilerini Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan üç renk ultraviyole ve görünür ışıkla birleştirdi.

James Webb

4 KAT DAHA BÜYÜK OLMASI BEKLENİYOR

Görüntünün, program tamamlandığında, halihazırda çekilen kısmına göre 4 kat daha büyük olması bekleniyor.

PEARLS programının baş araştırmacısı ve çalışmanın yazarı Rogier Windhorst, açıklamasında, "Keşfedilen alan James Webb ile yılda 365 gün gözlemlenebilir olacak şekilde tasarlandı, bu nedenle zaman alanı, kapsanan bölge ve ulaşılan derinlik ancak zamanla daha iyi hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Görüntüye ilişkin araştırma, 14 Aralık'ta The Astronomical Journal adlı akademik dergide yayımlandı. 

 

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