Herkesi kandırabileceğini zannediyordu! Arsa dolandırıcısı tuzağa düştü

Yeniakit Publisher
DHA
Bursa İnegöl'de başkasına ait arsayı sosyal medyada satışa çıkarıp 100 bin TL kapora alan Talat O., alıcıyla buluşmaya geldiği anda polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa İnegöl’de sosyal medya üzerinden sahte arsa satışı yapan Talat O.’nun oyunu, alıcının şüphelenip polise başvurmasıyla bozuldu.

 

100 bin TL kapora

İnegöl ilçesinde 30 Kasım tarihinde Talat O., başkasına ait arsayı değerinin yarısı olan 1 milyon 200 bin TL’ye satışa çıkarıp sosyal medya hesaplarında paylaşarak alıcı aramaya başladı. İlanı gören M.Ö., verilen numarayı arayarak alıcıyla iletişime geçti. İkili arasında anlaşma sağlanınca M.Ö., dolandırıcının hesabına kapora olarak 100 bin TL gönderdi.

 

Bahaneler üretmeye başladı

Bir süre sonra şüphelinin oyalaması ve çeşitli bahanelerle süreci uzatması üzerine durumdan şüphelenen M.Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle M.Ö., şüpheliyi arayıp kalan parayı ödeyeceğini söyleyerek buluşma noktası belirledi. Dün, buluşma yerine gelen Talat O., M.Ö. ile karşı karşıya kaldığı anda operasyon gerçekleştiren ekipler tarafından gözaltına alındı. Talat O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

