Herkesi ilgilendiriyor! 'Para'da yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşama geçmesiyle birlikte para politikasında da yeni dönem başlıyor. Söz konusu dönemde hükümet fiyat istikrarını destekleyecek, faizde maliyet baskısını azaltacak önemli kararlara imza atacak.

Döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro finansal istikrara etkisini azaltmak için kamu da elini taşın altına koyacak. Kamunun yönetimindeki fiyatlar ve vergi oranları enflasyon tahminlerine uyumlu olacak. Firmaların döviz kurunun etkin yönetileceği yeni teşvik mekanizmaları devreye giriyor. Enflasyonda katılığa neden olan yapısal unsurlar da birer birer çözülecek.



GÖZLER EKONOMİDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından gözler ekonomiye çevrildi. Para ve maliye politikaları, kalkınma projelerini esas alan bir yapı oluşturulacak. Yeni sistemde de enflasyon hedeflemesi, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Makroekonomik istikrarın sağlanmasında temel öncelik, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak. Para politikası, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürülecek. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Merkez Bankası özerk yapısını korurken, faiz politikasında belirleyici olan Para Politikası Kurulu'nun yapısı da güçlendirilecek. Kurulun üretimden gelen isimlerle güçlendirilmesi öngörülüyor. Mali disiplin ekonominin en önemli çıpası olmaya devam edecek.



İLK İCRAAT HAZİNE



Yeni dönemde kamunun hem gelir hem de harcamalarındaki etkinlik artırılacak. Kamu kurumlarının gelirlerinin yönetiminde etkinlik artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk icraatı da kamunun nakit yönetiminde Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nı oluşturmak olacak. Bu hesapla kamunun nakit kaynakları banka hesaplarında atıl olarak bekletilmeyecek, etkin şekilde kullanılabilecek. Böylece kamunun çeşitli bankalarda tutulan bütün gelirleri tek hesapta toplanarak tek elden yönetilecek. Bankacılık sisteminde erişimi kısıtlı olan kesimler için yeni finans kaynakları devreye konulacak.

FAİZ BASKISI ÖNLENECEK



Yenı dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısına karşı da birçok önlem devreye girecek. Öncelikle finansal ürün çeşitliliği sağlanacak. Reel sektörün elini rahatlatmaya dönük finansal destekler devam edecek. Büyümeyi finanse edecek, finansal araç çeşitliliğini artıran bir mali piyasa oluşturulacak. Reel sektörün sermaye piyasası araçlarından daha fazla yararlanması sağlanacak. Mali enstrümanlar çeşitlendirilecek. İstanbul Tahkim Merkezi etkin hale getirilirken, yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlayan kalkınma bankacılığı güçlenecek.



ALAN ÇALIŞMASINA AĞIRLIK VERİLECEK

24 Haziran seçimleriyle startı verilen yeni dönemde satış, kira, irtifak hakkı ve yatırım teşvik amaçlı olarak oluşturulan Hazine Taşınmaz Portföyü genişletiliyor. Bu kapsamda yaklaşık 50 bin adet Hazine taşınmazı kısa sürede vatandaşlara arz edilecek. Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişini sürdürmek, reel sektöre yeni imkânlar sunmak, güven endeksini daha rahat ölçmek için alan çalışmalarına ağırlık verecek.



FAİZSİZ FİNANS KANUNU ÇIKIYOR



Finansal İstikrar Komitesi, sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve etkin koordinasyonu sağlamak için güçlendirilecek. Yerli ve faizsiz finans piyasasının derinleştirilmesi amacıyla Faizsiz Finans Kanunu çıkarılacak. Bu kapsamda Faizsiz Finans Standartları Kurulu kurulacak. Cumhurbaşkanının büyük önem verdiği milli derecelendirme kuruluşu hem küçük işletmelerin hem de bankaların elini rahatlatacak. Ucuz finansman olanağı yaratırken, bankaların da borç maliyetini ciddi anlamda düşürecek.