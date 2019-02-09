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Herkesi ilgilendiriyor! İşte kalem kalem indirimler...

Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti. İndirim uzatmasının yürürlüğe girmesinin ardından hangi kalemlerde ne kadar indirim olacağı da kesinleşti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
Herkesi ilgilendiriyor! İşte kalem kalem indirimler...

KDV, ÖTV indirimlerinden yararlanmak isteyenler için, hangi kalemde ne kadar indirim yapılacak. Milliyet'ten Mithat yurdakul'un haberine göre ndirimler ve tarihlerle ilgili ayrıntılar şöyle: “Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sektör sektör...

Buna göre, konut satışlarında KDV oranları 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirim bu tarihe kadar devam edecek. Mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek. Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de 15'er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek. Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu hüküm kapsamında teslim ettikleri mallar, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç, nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek. Bu hüküm, 31 Ekim 2018'den itibaren geçerli olacak.

Son tarih 31 Mart

Düzenleme ile ilgili detayları ise, Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu. Buna göre, kalem kalem vergi indiriminde uzatma şöyle uygulanacak:

-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatılacak.

- Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatılacak.

- Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- TIR çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatılmıştır.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, dokuz koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerinden yüzde 45 ve yüzde 50 oranına tabi olanlarında uygulanan ÖTV oran indiriminin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatılacak.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri)için uygulanan ÖTV oran indiriminin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatılacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
  1. KDV
  2. ÖTV indirimleri

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