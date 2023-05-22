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Medya

Herkesi ilgilendiriyor! 3 bin 16 liradan 6 bin 32 liraya çıkacak! Büyük müjde geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:34:00 -
Herkesi ilgilendiriyor! 3 bin 16 liradan 6 bin 32 liraya çıkacak! Büyük müjde geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, DASK'ın zorunlu deprem sigortasında değişikliğe hazırlandığını, yakında uygulamaya konulacağını belirtti.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, DASK'ın zorunlu deprem sigortasında değişikliğe hazırlandığını, yakında uygulamaya konulacağını belirtti.

İki konuda değişikliğe gidileceğini belirten Doğan, yazısında şunları kaydetti:

"Bugün DASK’ın teminatına konu birim metrekare bedeli 3 bin 16 lira. Buna göre, 100 metrekare bir konut için DASK ortalama 301 bin 600 lira teminat veriyor. DASK’ın, bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı ise 640 bin lira. İşte, yeni uygulama ile teminat tutarları iki katına çıkacak. Birim metrekare bedeli 6 bin 32 lira olacak. Böylece 100 metrekare konut için DASK’tan alınacak teminat 603 bin 200 liraya; DASK’ın bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı da 1 milyon 280 bin liraya çıkmış olacak. Böylece DASK’ın verdiği teminatlar günün şartlarına uygun hale gelecek.
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İkincisi, teminatların iki katına çıkması ile birlikte vatandaşın zorunlu deprem sigortasına ödeyeceği prim de haliyle artacak. Bugün 100 metrekare konut için ödenen ortalama prim 708 lira. Yani, 708 lira ödeyerek, DASK’tan 301 bin 600 lira teminat alıyorsunuz. Teminatlar iki katına çıkınca; 1.416 lira prim ödenerek, karşılığında 603 bin 200 lira teminat alınmış olacak. Yeni düzenleme yapıldığında aradaki bu prim farkı, bir yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bir yıldan sonra vatandaş primin tamamını kendi ödemeye başlayacak."

 

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