Herkes tasarruf ettiğini sanıyordu: Gece çalışan bulaşık makinesi zarar ettiriyor

Enerji uzmanlarının verdiği bilgilere göre, Türkiye’de elektrik abonelerinin büyük bölümü tek zamanlı tarife kullanıyor. Bu tarifede günün hangi saatinde elektrik tüketildiğinin hiçbir önemi bulunmuyor; birim fiyat gün boyu aynı kalıyor. Bu nedenle bulaşık makinesini gece çalıştırmak, tek zamanlı tarifede olan kullanıcılar için faturada herhangi bir düşüş sağlamıyor.

Tasarrufun mümkün olduğu sistem ise üç zamanlı tarife. Bu tarifede elektrik fiyatları gün içinde değişkenlik gösteriyor:

•Gündüz (06.00–17.00): Orta seviye fiyat

•Puant (17.00–22.00): Elektriğin en pahalı olduğu saatler

•Gece (22.00–06.00): En ucuz tüketim dilimi

Üç zamanlı tarifeye geçmeyen aboneler için gece kullanımının ekonomik bir avantajı bulunmuyor.

Gece yıkama ne kadar kazandırıyor?

Verilere göre standart bir bulaşık makinesi, tek yıkama programında ortalama 1 kWh elektrik tüketiyor. Üç zamanlı tarifede, 22.00’den sonra yapılan yıkamalarda birim fiyat ciddi oranda düşüyor. Döngü başına tasarruf kuruşlarla ifade edilse de, bu kullanım alışkanlığı yıl geneline yayıldığında toplam elektrik faturasında hissedilir bir fark yaratabiliyor.

Uzmanlar, özellikle yoğun puant saatlerinden kaçınılmasının, üç zamanlı tarifede olan kullanıcılar için en belirleyici tasarruf unsuru olduğuna dikkat çekiyor.

Eko program faturayı yüzde 30 azaltıyor

Bulaşık makinelerinde bulunan eko program, suyu 60 derece yerine yaklaşık 50 dereceye kadar ısıtarak çalışıyor. Daha düşük sıcaklıkta ve daha uzun sürede yapılan yıkama, enerji tüketimini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor. Bu yöntem hem elektrik hem de su tüketimini düşürerek uzun vadede bütçeye katkı sağlıyor.

Sürekli düşük ısı uyarısı

Teknik servis yetkilileri ise önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bulaşık makinesinin yalnızca gece saatlerinde ve sürekli düşük ısıda çalıştırılması, zamanla yağ birikimi, bakteri oluşumu ve iç aksamda tıkanmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, ayda en az bir kez yüksek sıcaklıkta program çalıştırılarak cihazın iç temizliğinin sağlanmasını öneriyor.

Yanlış tarife ve hatalı kullanım alışkanlıklarının, beklenen tasarrufu değil, uzun vadede daha yüksek masrafları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor.