Herkes şok olmuştu! Rasim Ozan'dan porno kaseti açıklaması

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili sosyal medyada tartışma oluşturan bir iddia ortaya atıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ankara'da Okşan isimli trans bir bireyle birlikte olduğu öne sürüldü.

"Bari yeni iftiralar üretin"

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, "FETÖ'nün p.rno arşivinden beni andıran birini bulup 17 Aralık 2013'te piyasaya sürdüğü '2.5 litre kola ve puro içen gey sözde ROK' videosu yine piyasaya sürülmüş :) 10 sene geçti hala aynı fake FETÖ üretimi video. Bari yeni iftiralar üretin de biraz daha inandırıcı olsun yahu" ifadelerini kullandı.



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