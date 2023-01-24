Herkes şaştı kaldı! İflah olmaz AK Parti muhalifi Rahmi Turan, AK Parti'ye mi oy verecek?

Kronik AK Parti muhalifi Rahmi Turan, bugünkü yazısında resmen "AK Parti'ye oy verin" çağrısı yaptı. İş başına ehil ellerin getirilmesi gerektiğini belirten Turan, Sözcü gazetesindeki "kendi kalesine gol attığı" yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu ülkenin patronu biziz! Siz, biz, hepimiz… Oylarımız altın değerindedir. Vatandaş olarak bilinçlenmemiz, iş başına ehil elleri, liyakatli kişileri getirmemiz gerekiyor. Bu ülkede her şeyimiz var ama kullanmasını bilmiyor “Biri bizi kurtarsın” diye bekliyoruz. Toplum olarak uyanmazsak, bizi hiç kimse kurtaramaz! Godot’yu bekleyen çaresizlere döneriz!"