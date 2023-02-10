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Spor Herkes şaşkın... İngiltere'nin köklü ekibi deprem için yardım kampanyası başlattı!
Spor

Herkes şaşkın... İngiltere'nin köklü ekibi deprem için yardım kampanyası başlattı!

İngiltere’nin Championship ekiplerinden Blackburn Rowers, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:57:00 - 2023-02-10 16:07:40
Herkes şaşkın... İngiltere'nin köklü ekibi deprem için yardım kampanyası başlattı!

İngiltere’nin Championship ekiplerinden Blackburn Rowers, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından destekler gelmeye devam ediyor. İngiltere Championship takımı Blackburn Rowers da duruma duyarsız kalmadı. İngiliz ekibi, depremin etkilediği Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplayacağını bildirdi.

 

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