Herkes şaşkın! Bugüne kadar görülmüş hiçbir şeye benzemiyor

Gökbilimciler, her 18.8 dakikada bir (saatte üç kez) radyo enerjisi patlaması yayan olağandışı bir şey keşfetti. Bilim dünyasını şaşırtan bu obje, gökbilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor. Ancak objenin ne olduğuna dair bazı tahminler de var.

Dünya'nın da içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi daha bilmediğimiz nice gizemlerle dolu. Ancak, ilk kez bir üniversite öğrencisi tarafından yakalanan ve gökbilimcilerin derin çalışmalar yapmasını sağlayan gizemli bir obje ise bugüne kadar gördüklerimizin belki de en gizemlisi. Üstelik, bu objeye karşı bilim dünyası da şaşkın.

18.8 dakikada bir enerji yayan gizemli nesne

Evrendeki radyo dalgalarını haritalayan bir ekip tarafından, saatte üç kez radyo enerjisi patlaması yayan olağandışı bir şey keşfedildi. Bu objenin, gökbilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediği kaydediliyor. Uzayda dönen garip nesne, her 18.8 dakikada bir (saatte üç kez) radyo enerjisi yayıyor.

Bunu keşfeden ekip, bunun bir nötron yıldızı ya da artık sönmüş bir yıldızın kalıntısı anlamına gelen beyaz cüce olabileceğini düşünüyor.

Curtin Üniversitesi’nde öğrenci olan Tyrone O'Doherty'nin tespitinin ardından, Avustralya'nın batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskobuyla objenin incelenmesi araştırmasını yürüten ve keşfi yapan ekibe liderlik eden astrofizikçi Natasha Hurley- Walker, "Bu nesne, gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıktı ve kayboldu. Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yaptığı bilinen başka hiçbir şey yok” dedi.

"Gerçekten garip"

Astrofizikçi Dr. Gemma Anderson ise bir dakikalığına yanan bir nesnenin gerçekten garip olduğunu söyledi. Ayrıca, gizemli cismin inanılmaz derecede parlak olduğunu ve son derece güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu öne sürdü.

Dr Hurley-Walker, "Daha fazla tespit, gök bilimcilere bunun nadir görülen bir kerelik bir olay mı yoksa daha önce hiç fark etmediğimiz yeni bir cisim mi olduğunu gösterecek." ifadelerini kullandı.