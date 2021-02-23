Herkes onu istiyordu! Boupendza'yı kaptılar
Rus ekiplerinden Krasnodar, Hatayspor'dan rekor bir transfer ücreti ile Aaron Boupendza'yı transfer etti.
Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor.
Hatay'da bulunan Rusya temsilcisi Krasnodar'ın yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklama 16.00'da yapılacak.
Yapılan anlaşmaya göre;
-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek
-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak
-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek