  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Gündem Herkes olan biten karşısında şaşkın! 31 İHA vuruldu
Gündem

Herkes olan biten karşısında şaşkın! 31 İHA vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-31 12:19:00 - 2024-05-31 12:48:30
Herkes olan biten karşısında şaşkın! 31 İHA vuruldu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı ve 31 insansız hava aracını imha etti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde, hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını imha ettiği ve 31 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.

‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 4 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir gün içinde verdiği kayıp 165 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca Ukrayna’ya ait bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.

‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu yaklaşık 400 asker ve iki tank kaybetti.

‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 245 asker ve iki tank olarak gerçekleşti. Ayrıca Ukrayna’nın 6 mühimmat deposu yok edildi.

‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını iyileştirerek düşmanın 5 karşı saldırısını engelledi. 335 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 125 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.

‘Dnepr’ Askeri Grubu birimleri 35 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve düşmana ait bir füze ve topçu mühimmatı deposunu havaya uçurdu.

Ayrıca Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız deniz aracı deposu, hava araçları, yakıt deposu ve İHA montaj atölyesi vuruldu.

Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin bir MiG-29 savaş uçağını imha etti. Ayrıca son 24 saatte 31 İHA, iki ABD yapımı HARM füzesi, iki Fransa yapımı Hammer bombası, aralarında Grad ve Olha olmak üzere 9 füze engellendi.

İngilizler Rusya'nın Türkiye ile ilgili en büyük korkusunu açıkladı: Moskova için büyük tehdit
İngilizler Rusya'nın Türkiye ile ilgili en büyük korkusunu açıkladı: Moskova için büyük tehdit

Gündem

İngilizler Rusya'nın Türkiye ile ilgili en büyük korkusunu açıkladı: Moskova için büyük tehdit

Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma
Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma

Ekonomi

Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma

Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!
Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!

Dünya

Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!

Rusya'dan çip hamlesi! Bunu yapan çok az ülke var
Rusya'dan çip hamlesi! Bunu yapan çok az ülke var

Teknoloji

Rusya'dan çip hamlesi! Bunu yapan çok az ülke var

Rusya-Avrupa karşı karşıya
Rusya-Avrupa karşı karşıya

Avrupa

Rusya-Avrupa karşı karşıya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23