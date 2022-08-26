Herkes o ne söyleyecek diye bekliyor! Altın ve gümüşte büyük risk

Haftaya kötü bir başlangıç yaptıktan sonra altın ve gümüş Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki açılış konuşmasına hazırlık yapıyor. ABD Doları endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin desteğiyle son haftaların en düşük seviyesinden toparlanan altın ve gümüş uzmanlara göre hem fiyatlarlar üzerinde hem aşağı hem de yukarı yönlü hareketler yaratabilecek asimetrik riskler ile karşı karşıya.

Kıymetli metaller ve piyasalar için bu hafta en büyük katalizör Powell'ın bugün yapacağı konuşma. Powell'ın konuşmasında, ABD merkez bankasının sıkılaştırma politikasına dair bazı ipuçları aranacak.

*MKS PAMP SA metal stratejisi başkanı Nicky Shiels bir notta, "Jackson Hole'dan sonra Eylül ayına girerken değerli metalleri hem destekleyebilecek hem de köstek olabilecek asimetrik riskler ortaya çıkabilir” diyor.

*Goldman Sachs başekonomisti Jan Hatzius, Powell'ın Jackson Hole'da daha yavaş faiz oranı artışı mesajı verebileceğini söylüyor.

*Bank of America analistleri, Ukrayna'daki çatışmaya rağmen sarı metalin yılbaşından bu yana yüzde 4’ten fazla düşmesine rağmen halen yükseliş potansiyeli görüyor. Bankanın bilgilendirme notunda “Fed'in atipik davranışının reel oranları daha da yükseltmesi nedeniyle altının yükselmesi beklenebilir” diyor. Notta ayrıca, "Stagflasyon korkuları gerçeğe dönüşürse, bize göre bu tahminler muhafazakar olabilir" diye ekleniyor.

*Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, altında 1.960 doların kırılmasıyla daha fazla artışın yaşanabileceğini söylüyor. “Piyasa aslında hisse senedi tarafındaki belirsizliklere olumlu tarafta tepki vermeye çalışıyor. Güçlü bir dolar var ve ABD’de tahvil faizleri artıyor. Altınla alakalı dikkat edilmesi gereken konu piyasanın düşük enfl asyona inanıp inanmayacağı. Fed’in bu konuda başarılı olup olmayacağı konusunda piyasaların düşüncesi altını ciddi şekilde etkileyecektir" diyor. *Dünya Altın Konseyi, altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek faktörleri daha yüksek nominal faiz oranları, potansiyel olarak daha güçlü bir dolar olarak sıralıyor. Destekleyici faktörler olarak ise şunları gösteriyor: Kalıcı enflasyon, para politikasındaki ve jeopolitikteki değişimlere bağlı piyasa oynaklığı, hisse senetlerinde artan volatilite. Faiz artışının hız kesmesi ve reel getirilerin düşmesi altın ve gümüşte alımları tetikleyebileceği vurgulanıyor.

Altında asıl direnç 1807 dolardan geçiyor

Sarı metal son günlerde dolar endeksinin hafif yatay/gevşeme sürecinde olmasıyla birlikte tepki veriyor ancak tepkiler oldukça cılız. Bu tepkilerin 1.778’in üzerine çıkana kadar teknik olarak yetersiz kalabileceği, asıl direncin ise 1.807’den geçtiği belirtiliyor. Gümüş fiyatlarının ise yeniden 20 doların üzerinde güç kazanmadıkça güçlü bir atak yapması beklenmiyor. Commerzbank, gümüşün yılı 20.50 dolar seviyesinden kapatmasını bekliyor.