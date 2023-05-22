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Medya Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek
Medya

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:19:00 -
Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini iddia etti.

Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Böylelikle seçim ikinci tura kalmış ve Oğan’a oy veren seçmenin tutumu da ikinci turda önemli hale gelmişti.

Oğan bir süredir Millet ve Cumhur ittifaklarıyla ‘ikinci tur’ görüşmelerinde bulunuyordu. Oğan, dünkü Twitter paylaşımında ikinci turda kimi destekleyecekleri konusunda bugün saat 17:00’de açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Oğan’ın açıklamasında ‘istikrar’ vurgusu dikkat çekmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayacağını belirtti. Selvi’ye göre Oğan bugünkü açıklamasında ayrıca ‘terör örgütlerinin desteği’ nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini söyleyecek.
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Selvi, Oğan’ın aynı zamanda Erdoğan’la yaptıkları mutabakatı da açıklayacaklarını dile getirdi.

Yazıya göre, dört maddelik mutabakat şöyle:

*Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

*Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

*Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

*Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi.

 

 

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