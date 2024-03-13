Herkes merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Filmin sonunu gördüm, Türkiye'ye açıklıyorum

Barbar İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İnsanların açlıktan ölmeye başladığı kentte Refah bölgesine sığınmış Gazze halkı, vahşi Yahudiler tarafından tehcir edilmek isteniyor.

Yaklaşık 20 bini kadın ve çocuk olmak üzere 31 bini aşkın Filistinliyi katleden katillerin Mescid-i Aksa'ya da bir saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu arazide bir zamanlar Süleyman Mabedi olduğunu iddia eden Yahudiler, şimdiye dek buna ilişkin somut bir kanıt sunamamış olsa da İslâm eserlerini tahrip ederek tapınağı yeniden inşa etmek istiyor.

Tüm bu planları engellemeye yönelik olarak Aksa Tufanı operasyonunu başlatan Hamas, 7 Ekim sonrası süreç boyunca İslam ülkelerinden yeterli desteği alamadı.

Gazze merkezli felaket tablosu Müslümanlar üzerindeki umutsuzluk havasını artırırken Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz kasım ayında yaptığı bir konuşma sosyal medaya yeniden dolaşıma girdi.

"Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın akıbetini merak edenler için filmin sonunu açıklıyorum" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail devletinin ortadan kalkacağını ve Müslümanların zafere ulaşacağını hadisler ışığında müjdeliyor.

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"Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bir zaman sonra Müslümanlar galip gelecek. Araplar oraya yerleşecek. Ahirzamanda Arapların ekseriyeti Filistin ve Kudüs'te yaşayacak. Hz. Mehdi zuhur ettiğinde Mekke ve Medine'den ordularla gelip Mescid-i Aksa'da imam olacak" diyen Cübbeli Ahmet Hoca şunları söylüyor:

Mehdi Hazretleri Mescid-i Aksa'da yıllarca namaz kıldıracak. Daha sonra İran'ın İsfahan Yahudileri arasından Deccal ortaya çıkacak. Bütün dünyayı ezip geçecek ama Mekke-Medine'ye giremeyecek. Mekke-Medine'de yaşayanlardan 70 bin kişi bu kentlerden çıkarak gidip Deccal'e biat edecek.

Sonra İsa Aleyhisselam nazil olacak. Filistin'deki Lûd Kapısı'nda mızrakla Deccal'in canını alacak.

Hz. Mehdi, 40 yıl sonra 80 yaşında vefat edecek. İsa Aleyhisselam ise 33 yıl daha dünyada kalacak. Evlenecek, çocukları olacak. Bir çocuğunun adını Muhammed, diğerinin adını Musa koyacak. Medine'de vefat edecek ve Rasulallah'ın (s.a.v.) yanına defnedilecek.

İslam dünyaya hakim olacak

Onun zamanında tek bir İslam dünyaya hakim olacak. Avrupa'da, Vatikan'da hiçbir yerde bir kâfir kalmayacak. Ben bu filmin sonunu seyrettim. "Gazze'nin sonu ne olacak?" diyorlar. Akıbet muttakîlerin olacak. Yahudi'nin sonu hüsran olacak. İsrail devleti tarumâr olacak. Bütün dünyaya dağılacaklar. Kimse onları kabul etmeyecek ve kaçacak yer bulamayacaklar.

Ama içimiz ağlıyor, orada çocuklar ölüyor. Bize düşen yardım etmektir, o ayrı bir mesele. Fakat korkmayın ki, Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa yeniden ümmetlerle, cemaatlerle, Müslümanlarla mâmur olacak.

(Armagedon sırasında) Sadece İstanbul'dan 300 bin kişi Hz. Mehdi'ye yardıma gidecek. Sen bu şuurda bu hadislere inanıyor ve dua ediyorsan "Ya Rab bana da nasib eyle" diyerek... Duaların reddolmaz. Ama sana, ama çocuğuna yahut torununa bu nasip olur. Hz. Mehdi'ye yardım edecek askerler bu yolda olanların çocuklarından yetişecek. Bu şüphesizdir.