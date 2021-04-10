  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Herkes korona olacak mı? İstanbul’da koronadan nasıl korunulur?
Sağlık

Herkes korona olacak mı? İstanbul’da koronadan nasıl korunulur?

Herkes korona olur mu? Koronavirüs salgınında vakalar bir hayli arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yaklaşık yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu söyledi. Peki, herkes korona olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:56:00 -
Herkes korona olacak mı? İstanbul’da koronadan nasıl korunulur?

Koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Son dönemde alınan tedbirlere rağmen vakalar artıyor. İstanbul vakaların en çok görüldüğü il durumunda. Peki, İstanbul’da herkes korona olacak mı?

 Herkes korona olacak mı? İstanbul’da koronadan nasıl korunulur?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Wuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük” dedi.

Ceyhan, “Birçok virüs pozitif çıkan kişilerin hikayesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul'da her dışarı çıkıp, adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde dikkatli olmak lazım. Evden birileri dışarı çıktığı sürece örneğin; evde 4 kişi var, 1 kişi dışarı çıktığında o kişiyi sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız zaman zaten en sık virüsün bulaş yer ev içi. Orada bulaştırmayı kolaylaştırıyoruz. Bu tedbirler uygulanacaksa yaş grubu, bölge farkı gözetmemek lazım” diye konuştu.

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?
Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı
Gündem

Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı

Tatil yapmak için New York’a giden Cemal Can Canseven, Türkiye’deyken Batı hayranlığıyla yaşayıp, Batı'ya gidince ülkesini övenler listesine..
CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar
Gündem

CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamay..
İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!

Kendisi de bir dönem Prof. Dr. Mehmet Boynukalın gibi haksız lince uğrayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ayasofya Baş İmamı'na destek verdi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay