Herkes iyileşti sanmıştı... Kenan Işık gerçeği ortaya çıktı

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta oyuncuyu balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler. Ancak Bodrum'da görünen kişinin Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Kenan Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sunucuya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

GÖRENLER KENAN IŞIK ZANNEDİYOR

Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, sunucunun iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.



