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Spor Herkes Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı konuşuyor!
Spor

Herkes Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı konuşuyor!

9 Temmuz 2019'da Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Altay Bayındır, özellikle bu sezon sarı lacivertli takımın en kilit isimlerinden oldu. 1.5 yıllık süreç zarfındaki performansıyla 600 bin euro olan piyasa değerini 11 milyon euroya yükselten 1998 doğumlu kaleci, şimdiden Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:09:00 -
Herkes Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı konuşuyor!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansıyla büyük takdir topluyor. 2020 / 21 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı birçok maçta skora direkt etki eden kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır son Karagümrük maçının da kilit ismi oldu.

12 puanı Altay kurtardı

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1 kazandığı Karagümrük maçının 87. dakikasında Sabo'nun penaltısını kurtararak takımını galibiyeti getiren Altay Bayındır, deplasmanda oynanan dört maçta kalesinde devleşti. Denizlispor, Hatayspor, Karagümrük ve deplasmanda kazanılan Göztepe maçlarını tek farkla kazanan Fenerbahçe, bu mücadelelerde puan kayıplarının kıyısından döndü. Kalesinde devleşen Altay, bu dört maçta 8 puanın Fenerbahçe hanesinde kalmasını sağladı.

Altay, Kadıköy'deki Alanyaspor maçında ise 7 net kurtarış yaptı. Fenerbahçe'nin bu sezon topa en az sahip olduğu ve eleştiri oklarının Erol Bulut'a çevrildiği karşılaşmada Altay Bayındır, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ulaştığı en yüksek kurtarış sayısını tekrarladı. (Denizlispor ve Alanyaspor maçları kurtarış sayısı: 7)

Puana direkt etki ettiği maçlar;

Fenerbahçe - Karagümrük: 2-1

Göztepe - Fenerbahçe: 2-3

Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2

Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1

Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2

 

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