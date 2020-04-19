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Aktüel

Herkes evde onlar tarlada

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını açıklamasından sonra çiftçiler, Malatya’da hafta sonunu tarla ve bahçelerinde çalışarak geçirdi.

2020-04-19 16:46:43 -
Herkes evde onlar tarlada

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını açıklamasından sonra çiftçiler, Malatya’da hafta sonunu tarla ve bahçelerinde çalışarak geçirdi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı olan Gündüzbey Mahallesi Katırcıoğlu mevkiinde bahçesinde çalışan çiftçi Mehmet Ali Özendi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunun bahçesinde çalışarak geçiriyor. Çiftçiler için hafta sonu kısıtlamalarının fırsat olacağını belirten Özendi, "Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını söylemesi üzerine biz de izin alarak bahçemizde çalışıyoruz. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bahçemizde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Özendi, “Temiz havada çalışmayı daha uygun gördük. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber işlerimizi daha çabuk yapmak için bahçemizde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumak için çarşıya inmiyoruz ve bahçede çalışıyoruz. Vatandaşlarımız daha önce bu yasaklara uymuş olsa idi bu kadar can kaybı olmayacaktı diye düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımıza uzaktan selam veriyoruz ve mesafeyi koruyoruz. Bahçemizde olmaya ve çalışmaya çalışıyoruz” dedi.


Bahçede çalışan çiftçi Nurettin Çankaya ise, “Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını söyledi. Biz de çiftçi olarak izin aldıktan sonra bahçemizde çalışıyoruz. Korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi alıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyorum. Vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye elimizden gelen gayretlerimizi gösteriyorum. Bahçede çalışırken maske ve dezenfektan ilaçları kullanıyorum. Kalabalık ortamlara çıkmıyorum ve sosyal mesafeyi koruyorum. İnşallah ülke olarak korona virüsten kurtulacağız” diye konuştu.

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