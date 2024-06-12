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Siyaset Herkes çok merak ediyordu Bahçeli'nin yüzük sırrı ortaya çıktı
Siyaset

Herkes çok merak ediyordu Bahçeli'nin yüzük sırrı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:21:48 - 2024-06-12 15:21:48
Herkes çok merak ediyordu Bahçeli'nin yüzük sırrı ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis kürsüsünden çekilmiş yüzük ve rozetli fotoğrafıyla dikkat çekti. MHP kurmayları, “Bahçeli’nin yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır, bu yüzüğü de kendi yaptırdı” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında gündemine aldığı konular kadar kürsüden paylaştığı fotoğraf da çok konuşuldu.

Bahçeli kürsüde konuşurken çekilen yüzük ve rozet fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.

Bahçeli, yüzük paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.

Turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzük ve rozette, 'Allah bana yeter' yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. 'Allah bana yeter' ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkası

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını gazeteci Dicle Canova paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Devlet Bahçeli yürüyüş yapar çok konuşulur, klasik arabaya biner mesaj mı verdi diye konuşulur. Bu yüzük meselesi de çok konuşulur. Özel ile Erdoğan görüşmesi, Ayşe Ateş görüşmesi üzerine gelmesiyle mesaj mı verdi diye konuşuldu.

MHP kurmaylarına sordum. 'Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir" dediler.

Bunun Cumhur İttifakı'nda sorun var anlamı çıkarılmasını komik olarak nitelendirdiler. Olumsuz anlam çıkarılmasının aksine ilişkiler son derece olumlu deniyor. Erdoğan'a yüzükle mesaj vermeyeceği, bir şey söylemek isterse gidip söyleyebileceği dile getiriliyor.

Ayşe Ateş görüşmesi

Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabaları olduğu konusunda MHP rahatsız. Dünkü görüşme ile ilgili 'Bizim için rahatsız edici durum yok, Erdoğan devletin başı istediği kişilerle görüşür' diyorlar.

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Bahçeli de tepki göstermiş, 'Kimin elinde ne varsa ortaya koysun' demişti. Hakim savcı yerine geçenler var, amaç ne deniyor. Semih Yalçın açıklama yaptı ve "MHP inandığı yolda kararlılıkla yürüyecektir, yanlış hesap mahkemeden dönecektir" dedi.

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